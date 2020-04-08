Артем Пивоваров признался, какая девушка может покорить его

Украинский певец Артем Пивоваров, пожалуй, один из последних романтиков. Поразить девушку неожиданным сюрпризом для него не составляет труда. И на что артист обращает внимание при знакомстве – узнавайте в новости.

Артем Пивоваров стал приглашенной звездой шоу "Кто против блондинок?", которое выходит на "Новом канале". За кулисами проекта певец откровенно заговорил о любви и признался, что на внешность он обращает внимание едва ли не в последнюю очередь.

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"Я ценю в девушках энергетику. Всегда видно, с каким настроением пришел к тебе человек. Улыбка и горящие глаза могут задеть. А вот на внешность я смотрю в последнюю очередь", – рассказал он.

Кроме этого, Артем Пивоваров вспомнил романтический поступок, который сделал в школе. Тогда артист был влюблен в девушку, которая не обращала на него внимание. Чтобы понравиться ей, Артем вынужден был выполнить просьбу красавицы и вылезти на столб. Это он сделал с легкостью.

"Мне было лет 10 или 11, точно не помню. И в компании друзей была девочка, которая мне очень нравилась. Она почему-то не верила в серьезность моих намерений, в 10 то лет. Я ей сказал: "Скажи мне, что угодно, я докажу тебе свою симпатию". Она попросила меня залезть на столб. Что мне оставалось делать? Только "покорять" ее! Кстати, даже если бы меня попросили это сделать сейчас, я бы сделал", – добавил Артем Пивоваров.



Артем Пивоваров на шоу / пресс-служба