Артисты начинают зарабатывать после 4-5 лет на сцене, – MARUV о закулисье шоу-бизнеса

Украинская исполнительница MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) стала гостьей популярного шоу "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ". После немалых скандалов, связанных с Евровидением-2019, она рассказала о невероятных средствах, которые выбрасывают для создания своего сценического образа украинские звезды.

Одной из таких стала Оля Полякова. MARUV поделилась, что только один кокошник, который использует длинноногая блондинка для выступлений, стоит несколько тысяч долларов.

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Я не знаю, как зарабатывает Оля Полякова, у нее сложные и дорогие костюмы. Она делает себе головные уборы у Леси Патоки. Она одна из самых дорогих дизайнеров. Один головной убор у нее стоит несколько тысяч долларов, а то и больше. У нее постоянно парики, а парик из натуральных волос стоит от 1,5 тысячи долларов до 4. Это столько денег и вложений просто в один образ, чтобы выйти на сцену,

– изумленно рассказала ведущему MARUV.



MARUV на шоу "Слава+" / Скриншот с видео

Артистка заверила, что сегодня украинские звезды начинают зарабатывать большие деньги только через 4-5 лет пребывания на сцене. Ведь для создания эффектного шоу с постановками, танцами и костюмами топовые звезды в шоу-бизнесе тратят немалые доходы.

Сама же MARUV добавила, что ее гонорар за выступление составляет 20 тысяч долларов. Больше о песенном конкурсе Евровидение, отношениях с мужем и сценическом образе – в свежем выпуске "Слава +".

Смотрите выпуск с MARUV в "Слава+" онлайн: