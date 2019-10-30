Ассоль возвращается на сцену: артистка презентовала дебютный клип после творческой паузы

Украинская певица Катя Гуменюк, наиболее известна как Ассоль, решила восстановить свою вокальную карьеру. Артистка представила в сети первый трек после 3 лет творческой паузы. По примеру Алины Гросу, в ролике она показала мужа и фрагменты своей свадьбы.

Катя Гуменюк решила кардинально изменить свой образ и вернуться на сцену не под псевдонимом Ассоль. Артистка выпустила трек "Тебе" под именем katya. Трек Катя Гуменюк решила посвятить своему новоиспеченному мужу.

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Премьера лирического клипа состоялась 30 октября на ютуб-канале звезды. В романтической песне Катя Гуменюк поделилась с поклонниками своей историей любви, которая вдохновляет певицу на новые свершения. Поэтому в клипе она решила продолжить эту тему, снявшись вместе со своим мужем Артемом Тараненко. На кадрах бывшая Ассоль появилась в свадебном платье и обычных образах, которые она примерила во время отдыха с любимым в Лондоне.

Мне очень хотелось подарить что-то Артему на свадьбу. Подарок, который будет вечным. Что же могло быть в этом случае лучшим, чем песня собственного сочинения? Эта композиция значит для меня очень много, потому что она на 100% автобиографическая и в ней только правда,

– рассказала Катя Гуменюк.

Артистка призналась, что писала трек "Тебе" на протяжении 3 месяцев, так как хотела, чтобы он был безупречным. Песню Катя Гуменюк впервые исполнила на собственной свадьбе, состоявшейся 19 сентября 2019 года.

Смотрите клип katya к песне "Тебе": видео

Что известно о свадьбе Ассоль?

После 2 лет идеальных отношений Ассоль и Артем Тараненко обручились. Произошло это в мае 2018 года во время одного из свиданий в Киеве. История любви Ассоль растрогала сеть, ведь девушка со своим избранником знакома с детства. Образование Артем получил в лондонском университете Coventry, где получил диплом бизнес-аналитика. После завершения учебы он вернулся в Киев и сделал предложение певице.



Свадьба пары состоялось 19 сентября 2019 года. Церемония прошла в роскошном зале Regent Hill, куда Катя и Артем призвали около 150 гостей. К алтарю артистка пошла в роскошном платье от британского бренда.