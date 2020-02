Assol выпустила зрелищный клип к песне для Евровидения-2020: видео

Певица Assol, которая принимала участие в Национальном отборе Евровидения-2020, презентовала конкурсную песню и клип к ней. Ролик с названием Save It постепенно покоряет сеть.

В новом клипе Assol решила показать жизнь в постапокалиптическом мире. Обычный город условно поделен: мирные жители боятся военных, которые имеют абсолютную власть и контролируют все в населенном пункте. Нередко они злоупотребляют своей властью и силой. В один из таких моментов в кадре появляется Assol, одетая в белое платье. Она становится на защиту мирных жителей и с легкостью противостоит пулям.

"Героиня, которую я сыграла в клипе, хочет показать, что может произойти, если мы не будем думать о последствиях сегодняшнего дня. Ведь каждый наш нынешний шаг отражается на будущем. Я надеюсь, что мое видео станет рычагом для изменений внутри каждого зрителя, который посмотрит эту работу. Видео стало логическим продолжением тематики, раскрытой в песне. Ведь сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Клип показывает, что каждый наш пагубный шаг – как пуля, выпущенная из оружия: ее не вернешь назад и можешь нанести непоправимый вред", – рассказала артистка.

С песней Save It певица Assol выступила в первом полуфинале Евровидения-2020, который прошел 8 февраля. Однако попасть в следующий этап шоу ей так и не удалось: финалистами Нацотбора стали Jerry Heil, KRUTЬ и Gо-A. Уже в субботу, 15 февраля, в Украине пройдет второй полуфинал, во время которого выступят MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Смотрите клип к песне Assol – Save It: видео

Assol – Save It: текст новой песни

I'm sorry don't want to hear your voice

don't you even try

Destroy

Play war like little boys

Blood is on your arms

We gonna save it

Припев:

Have no time to understand

Don't be a part of somebody’s plan

Just make love cos we all the same

Home is our planet

Just make love and

We gonna save it

No money can make you feel alright

When some children cry

Put your gun down and be the men we trust

Help to save our lives

Припев