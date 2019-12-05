Atlas Weekend 2020 назвал хедлайнеров фестиваля: среди них – скандальная звезда

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который уже в пятый раз прогремит в 2020 году, назвал главных хедлайнеров события. Так, главными музыкантами праздника станут британская группа Alt-J и скандальный американский хип-хоп исполнитель A$AP Rocky, который в этом году из-за ареста не смог приехать на событие в Киеве.

Информацию об одном из хедлайнеров музыкального фестиваля Atlas Weekend сообщил блогер Александр Барабошко, который побывал на презентации фестиваля 4 декабря. Что касается A$AP Rocky, то о нем сообщили организаторы фестиваля на официальной странице в фейсбуке.

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A$AP Rocky – первый хедлайнер Atlas Weekend 2020! Babushka Boi (название одного из треков исполнителя, – LifeStyle 24) наконец-то едет к нам. Увидимся под сценой!

– говорится в анонсе.



Объявление первого хедлайнера Atlas Weekend 2020 / Instagram-Stories / @iamkrus



Объявление второго хедлайнера Atlas Weekend 2020 / Instagram-Stories / @iamkrus

Известно, что музыкальное событие пройдет 7-12 июля 2020 года традиционно в Киеве на ВДНХ.

Что известно о фестивале Atlas Weekend 2019?

Нынешний музыкальный фестиваль длился 6 дней на ВДНХ – с 9 по 14 июля. Первый день был посвящен украинской музыке, среди отечественных звезд главным хедлайнером стала 71-летняя София Ротару. 9 июля вход был бесплатным, поэтому на событие собралось не менее 100 тысяч человек. В последующие дни публику зажигало немало иностранных звезд, с одной из которых даже возник скандал – американского рэпера A$AP Rocky арестовали в Швеции. Его выступление как хедлайнера 13 июля было отменено, а участника заменили на выступление другой звезды американского рэпа с похожим псевдонимом - A$AP Ferg.

Что известно об аресте A$AP Rocky?

Звезда рэпа находился в Швеции в Стокгольме в рамках концертного тура по Европе. Рэпера и его трех членов гастрольной команды вечером 2 июля задержали по подозрению в нападении на двух мужчин. Соответствующее видео нападения появилось на портале TMZ. По версии самого A$AP Rocky, неизвестные были под действием наркотических веществ. Они следили за рэпером и командой на протяжении четырех кварталов, обвиняли, что те сломали их наушники, а потом начали приставать к девушкам, которые шли мимо участников инцидента. Поэтому рэпер и его друзья якобы вступились за них и так стали участниками драки.

Сам A$AP Rocky в первые дни своего задержания опубликовал два видеоролика, в одном из которых показал начало инцидента, где неизвестные нарывались на драку, в то время как охранник пытался их успокоить, а в дургом обратился к поклонникам и рассказал детали досадного случая. 5 июля A$AP Rocky арестовали и пообещали держать под стражей до 19 июля, чтобы предъявить официальные обвинения музыканту. Об освобождении рэпера у президента США Дональда Трампа просила даже Ким Кардашьян. 2 августа его освободили из-под стражи в Стокгольме, сняли все обвинения и отпустили в США.