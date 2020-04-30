Фестиваль Atlas Weekend переносят на 2021 год

Украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend переносится на июль 2021 года. Таким заявлением организаторы события потрясли 29 апреля из-за пандемии коронавируса.

Представители фестиваля Atlas Weekend журналистам 24 канала сообщили, что музыкальное событие состоится 6 – 11 июля 2021 года. В этом году фестиваль пришлось вынужденно отменить из-за распространения коронавируса, вспышка которого может не утихнуть до июля-месяца. Организаторы не хотели подвергать опасности гостей команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом. Добавим, что событие в 2020 году должно было состояться с 7 по 12 июля.

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Это самое трудное решение, которое нам когда-либо приходилось принимать. Последний месяц мы не теряли надежды и работали над созданием AW 2020, рассматривали различные варианты выхода из кризиса и до последнего верили, что у нас будет возможность встретиться с вами этим летом. Однако, наблюдая за развитием событий в мире и общаясь с нашими европейскими коллегами, мы пришли к выводу, что перенос – единственное верное решение в этой ситуации,

– говорится в заявлении представителей Atlas Weekend.

Билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, действительны на AW 2021, а те, кто не смогут приехать в следующем году, смогут вернуть деньги. Что до звездных гостей и хедлайнеров события, то организаторы пока пытаются сохранить все договоренности на следующий год. Кроме этого посетителей события ожидают новые артисты, которые обещают присоединиться в следующем году.

"Мы благодарны каждому из вас за то, что вы верите в Atlas Weekend и остаетесь с нами и искренне ценим поддержку наших партнеров в принятии такого сложного решения. Впереди у нас целый год, чтобы сделать фестиваль еще более масштабным и реализовать много новых идей в следующем сезоне. А также уже сейчас мы начинаем работу над особым осенним спецпроектом Atlas Weekend, детали которого сообщим совсем скоро!" – заинтриговали организаторы.

Команда Atlas Weekend подытожила, что "это не финал фестивальной истории, а лишь пауза перед долгожданным AW 2021" и пожелала беречь себя и близких.