"Аватар 2": в сети появился новый кадр со съемок ожидаемого фильма

После выхода потрясающего фильма "Аватар" в 2009 году, который более 10 лет был триумфатором списка самых кассовых лент, известные режиссеры наконец взялись за его продолжение. Так, новые кадры со съемок второй части уже подрывают сеть.

Фанатам научно-фантастической ленты "Аватар" пришлось изрядно подождать продолжение культовой части.

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65-летний канадский режиссер Джеймс Кэмерон переносил дату премьеры второй части, поскольку планировал снять и выпустить сразу три эпизода с продолжением. Так, премьера второй части "Аватара" переносилась несколько лет подряд.

Однако в этом году студия Disney назвала даты премьер на ближайшие 8 лет, где отметила, что второй эпизод выйдет на экраны в 2021, третий в 2023, четвертый в 2025, а пятый в 2027 году.

По состоянию на декабрь 2019 года Джеймс Кэмерон завершил промежуточные съемки сиквелов, восстановление которых будет уже в 2020 году. Так, на твиттер-странице Avatar появилось фото, на котором можно заметить резервуар с водой и сцену из массивного флагманского корабля "Морского дракона".