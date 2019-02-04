Авторы "Пиратов Карибского моря" из Disney не пригласили Джонни Деппа на съемки новой части

Представители кинокомпании Walt Disney сделали нелегкий выбор относительно будущей киноленты "Пираты Карибского моря". Они решили не приглашать Джонни Деппа на культовую роль Джека Воробья, сэкономив на этом немалые деньги.

Несмотря на то, что отдельные поклонники приключенческой франшизы обожают фильм за великолепную игру Джонни Деппа, в новой части "Пиратов карибского моря" роль Джека Воробья будет исполнять другой актер. Как сообщает издание Forbes, причиной этого стали его высокие ожидания относительно оплаты за съемки.

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Как отмечается в источнике, съемки Джонни Деппа в пятой части фильма "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" обошлись кинокомпании Disney в 90 миллионов долларов.

Фильм получил неплохой успех в прокате, заработав около 800 миллионов долларов (с бюджетом 230 миллионов долларов), однако ожидания были большими.

Кто заместит Джонни Деппа в новой части пока неизвестно, однако ходят слухи, что есть идея сменить героя на героиню. Премьера фильма состоится во второй половине 2020 года.