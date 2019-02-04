Авторы "Пиратов Карибского моря" из Disney не пригласили Джонни Деппа на съемки новой части

30 Читати новину українською
Джонни Депп больше не будет играть роль Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря"
Джонни Депп больше не будет играть роль Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" / Instagram/ @pirates.of.the.caribbean__

Представители кинокомпании Walt Disney сделали нелегкий выбор относительно будущей киноленты "Пираты Карибского моря". Они решили не приглашать Джонни Деппа на культовую роль Джека Воробья, сэкономив на этом немалые деньги.

Несмотря на то, что отдельные поклонники приключенческой франшизы обожают фильм за великолепную игру Джонни Деппа, в новой части "Пиратов карибского моря" роль Джека Воробья будет исполнять другой актер. Как сообщает издание Forbes, причиной этого стали его высокие ожидания относительно оплаты за съемки.

Читайте также: "Она бы поставила ему монумент", – Сара Джессика Паркер о смерти Мистера Бига в сериале

Как отмечается в источнике, съемки Джонни Деппа в пятой части фильма "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" обошлись кинокомпании Disney в 90 миллионов долларов.

Фильм получил неплохой успех в прокате, заработав около 800 миллионов долларов (с бюджетом 230 миллионов долларов), однако ожидания были большими.

Кто заместит Джонни Деппа в новой части пока неизвестно, однако ходят слухи, что есть идея сменить героя на героиню. Премьера фильма состоится во второй половине 2020 года.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Джонни Депп
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
сегодня 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
23
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
сегодня 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
96
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 11:20 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 29948
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
сегодня 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 130
Носила одежду от Zara: как формировался стиль Кьяры Ферраньи 10 лет назад – архивные фото
3 февраля 19:01 Носила одежду от Zara: как формировался стиль Кьяры Ферраньи 10 лет назад – архивные фото
535
4 года без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор
2 февраля 12:25 4 года без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор
417
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук