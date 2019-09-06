Бабье лето 2019: когда оно придет и сколько будет длиться

С наступлением осени, когда утро и вечер становятся холодными, а солнце уже греет не так, как летом, многих интересует вопрос, когда же наступит бабье лето, которое сопровождается кратковременным наступлением тепла. Ответ на этот вопрос – читайте дальше.

Бабье лето – это прекрасный осенний период, который дарит нам сухую, теплую и солнечную погоду. Издавна считается, что настоящее бабье лето начинается 14 сентября и длится до 28 сентября. Впрочем, ежегодно бабье лето может варьироваться в датах.

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По прогнозам синоптиков осень в Украине теплой будет недолго. До конца сентября столбик термометра будет достигать до +18+20 градусов. В некоторые дни температура поднимется до +28 градусов, впрочем такие дни будут чередоваться также с холодными днями. Такой перепад температур приведет к дождям и кратковременным ливням по всей территории страны. Уже в начале октября к нам пожалует резкое похолодание.

Тепло осенью наступает по ряду причин, в том числе – из-за осенней листвы. Когда она увядает и желтеет, то выделяет при этом большое количество тепла, которое поднимается вверх и повышает температуру воздуха. Заметить, что наступило бабье лето можно в парках, лесах и полянах. В это время пауки плетут паутину, чувствуя возвращение тепла.



Бабье лето в Украине 2019

Бабье лето делится на молодое и старое. Считается, что молодое бабье лето начинается 28 августа и длится до 11 сентября. Старое бабье лето приходит во второй половине сентября, а иногда и в начале октября.

Приметы и традиции на бабье лето

Традиционно в период бабьего лета планируют свадьбу, путешествия, прогулки, пикники и поездки, ведь это лучший период осени, когда можно в последний раз насладиться теплыми днями сполна. После бабьего лета тепла следует ожидать уже с приходом весны. По народным приметам, хозяйкам в первый день бабьего лета надо засолить огурцы.

Если в период бабьего лета большое количество паутины, то зима будет холодной, а если все наоборот, то осень будет теплой и сухой.



Приметы на бабье лето

Хорошей приметой этого дня является катание на лошадях, по поверью – это позволит набраться сил.

Если в период бабьего лета вы планируете покупать жилье, то не откладывайте это дело и займитесь им именно во время теплых дней. Это принесет вам счастливую жизнь и достаток.