Бабушку приняли за модель на Лондонской неделе моды из-за нестандартного образа: фото

Современная фэшн-индустрия пропагандирует неординарный стиль и эпатаж. Да, ютуб-блогеры решили доказать, что любой нестандартный образ мир моды готов признать трендовым и стильным. Так, обычную бабушку приняли за знаменитость на Неделе моды в Лондоне.

Авторы ютуб-канала The Zac and Jay Show устроили розыгрыш для модной индустрии. Креативные юноши провели кастинг среди пожилых людей, которых за счет эпатажного стиля хотели представить как фенш-икон. Они выбрали 78-летнюю бабушку по имени Элизабет, которую одели в бюджетных магазинах и на барахолке.

Читайте также Американский бренд Marc Jacobs снял кампейн в Кременчуге: яркие фото

Блогеры поинтересовались вкусами модели и выбрали для нее монохромный look насыщенного зеленого цвета – пальто, шапка, резиновые сапоги, перчатки для мытья посуды, ремень с прищепками для белья и детская прозрачная сумка, которая заменила клатч. Не менее важным аксессуаром стали солнцезащитные очки с прямоугольными стеклами.

Ребята придумали роль и для себя: один из них перевоплотился в парня Элис Верде – модное амплуа бабушки, а другой – в охранника, который держал зонт в дождливую погоду. Так, папарацци Лондонской недели моды восприняли их появление грандиозно и подняли настоящий ажиотаж вокруг бабушки. Сама Элизабет легко попала на показ модных брендов, а организаторы даже не проверяли ее имя среди числа приглашенных. Кроме того, образ бабушки появился на сайте издания Vogue.

Таким образом блогеры хотели показать, что порой современная мода выглядит нелепо. А мировые дизайнеры в погоне за оригинальностью, часто пренебрегают здравым смыслом и всеми наработанными годами фэшн-канонами. Такой успешный розыгрыш оценили пользовании социальных сетей. Сейчас за страницей Элис Верде в инстаграме следит почти 5 тысяч фолловеров.