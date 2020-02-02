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BAFTA-2020: объявлены победители престижной премии

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BAFTA-2020: список победителей / Фото из открытых источников

2 февраля в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств. Именитые актеры и известные режиссеры боролись за статуэтки, чтобы навсегда вписать свое имя среди лауреатов знаковой премии.

Сезон почетных наград на территории мировой киноиндустрии продолжается церемонией BAFTA-2020. Она собрала в Лондонском Королевском Альберт-холле почетных гостей, среди которых не только голливудские звезды, но и представители британской монаршей семьи.

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Победители BAFTA-2020

"Самый лучший фильм"

"1917" Сэма Мендеса

"Лучшая актриса"

Рене Зеллвегер – "Джуди"

"Лучший актер"

Хоакин Феникс – "Джокер"

"Лучший режиссер"

Сэм Мендес – "1917"

"Лучший кастинг"

Шайна Марковиц – "Джокер"

"Новая звезда 2020 года"

Майкл Уорд

"Лучший фильм на иностранном языке"

"Паразиты" – Пон Джун Хо

"Лучшие визуальные эффекты"

Грег Батлер, Гийом Рошерон, Доминик Туохи – "1917"

"Лучший актер второго плана"

Брэд Питт – "Однажды в Голливуде"

"Лучший оригинальный сценарий"

"Паразиты" – Пон Джун Хо

"Лучший документальный фильм"

"Для Сами"

"Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера"

"Наживка" – режиссер и сценарист Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Вейт

"Лучший адаптированный сценарий"

"Кролик Джоджо" – режиссер Тайка Вайтити

"Лучшая актриса второго плана"

Лора Дерн – "Брачная история"

"Выдающийся британский фильм"

"1917" Сэма Мендеса

"Лучший анимационный фильм"

"Клаус" Серджо Паблоса

"Лучший грим и прически"

Вивиан Бейкер, Кадзухиро Цудзи – "Скандал"

"Лучший британский короткометражный анимационный фильм"

"Дедушка был романтиком"

"Лучший звук"

Оливер Тарные, Рэйчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Уилсон – "1917"

"Лучший дизайн костюмов"

Жаклин Дюрран – "Маленькие женщины"

"Лучшая операторская работа"

Эндрю Бакленд, Майкл МакКаски – "Аутсайдеры"

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Награды Новости LifeStyle BAFTA Кино
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