BAFTA-2020: объявлены победители престижной премии
2 февраля в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств. Именитые актеры и известные режиссеры боролись за статуэтки, чтобы навсегда вписать свое имя среди лауреатов знаковой премии.
Сезон почетных наград на территории мировой киноиндустрии продолжается церемонией BAFTA-2020. Она собрала в Лондонском Королевском Альберт-холле почетных гостей, среди которых не только голливудские звезды, но и представители британской монаршей семьи.
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Победители BAFTA-2020
"Самый лучший фильм"
"1917" Сэма Мендеса
"Лучшая актриса"
Рене Зеллвегер – "Джуди"
"Лучший актер"
Хоакин Феникс – "Джокер"
"Лучший режиссер"
Сэм Мендес – "1917"
"Лучший кастинг"
Шайна Марковиц – "Джокер"
"Новая звезда 2020 года"
Майкл Уорд
"Лучший фильм на иностранном языке"
"Паразиты" – Пон Джун Хо
"Лучшие визуальные эффекты"
Грег Батлер, Гийом Рошерон, Доминик Туохи – "1917"
"Лучший актер второго плана"
Брэд Питт – "Однажды в Голливуде"
"Лучший оригинальный сценарий"
"Паразиты" – Пон Джун Хо
"Лучший документальный фильм"
"Для Сами"
"Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера"
"Наживка" – режиссер и сценарист Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Вейт
"Лучший адаптированный сценарий"
"Кролик Джоджо" – режиссер Тайка Вайтити
"Лучшая актриса второго плана"
Лора Дерн – "Брачная история"
"Выдающийся британский фильм"
"1917" Сэма Мендеса
"Лучший анимационный фильм"
"Клаус" Серджо Паблоса
"Лучший грим и прически"
Вивиан Бейкер, Кадзухиро Цудзи – "Скандал"
"Лучший британский короткометражный анимационный фильм"
"Дедушка был романтиком"
"Лучший звук"
Оливер Тарные, Рэйчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Уилсон – "1917"
"Лучший дизайн костюмов"
Жаклин Дюрран – "Маленькие женщины"
"Лучшая операторская работа"
Эндрю Бакленд, Майкл МакКаски – "Аутсайдеры"