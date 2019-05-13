Bafta TV Awards объявили лучшие сериалы: лауреаты престижной премии
Престижная церемония награждения Bafta TV Awards 2019 состоялась накануне в Лондоне. Британская академия кино и телевизионных искусств назвала лучшие сериалы и вручила награды представителям телевидения за особые отличия и вклад в индустрию.
Полный список победителей представлен на официальном сайте премии Bafta TV Awards. Церемонию награждения, которая традиционно состоялась в Лондоне, называют "Британским Оскаром" или же приравнивают к премии Эмми.
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Полным триумфатором вечера стал сериал "Убивая Еву". Его номинировали аж в четырнадцати категориях, а в конечном итоге его признали лучшим сериалом года. Такая награда куда лучше, чем 14 номинаций. Стоит отметить, что сериал "Убивая Еву" также представляли в категориях премий Золотой глобус и Critics' Choice Television Awards.
Основные победители Bafta TV Awards:
Лучший драматический сериал – "Убивая Еву"
Лучший сериал года по версии BAFTA – "Убивая Еву"
Лучший мини-сериал – "Патрик Мелроуз"
Лучшая мужская роль первого плана – Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз")
Лучшая женская роль первого плана – Джоди Кормер ("Убивая Еву")
Лучшая женская роль второго плана – Фиона Шоу ("Убивая Еву")
Лучшая мужская роль второго плана – Бен Уишоу ("Очень английский скандал")
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