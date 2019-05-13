Bafta TV Awards объявили лучшие сериалы: лауреаты престижной премии

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Победители Bafta TV Awards
Победители Bafta TV Awards / Getty Images

Престижная церемония награждения Bafta TV Awards 2019 состоялась накануне в Лондоне. Британская академия кино и телевизионных искусств назвала лучшие сериалы и вручила награды представителям телевидения за особые отличия и вклад в индустрию.

Полный список победителей представлен на официальном сайте премии Bafta TV Awards. Церемонию награждения, которая традиционно состоялась в Лондоне, называют "Британским Оскаром" или же приравнивают к премии Эмми.

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Полным триумфатором вечера стал сериал "Убивая Еву". Его номинировали аж в четырнадцати категориях, а в конечном итоге его признали лучшим сериалом года. Такая  награда куда лучше, чем 14 номинаций. Стоит отметить, что сериал "Убивая Еву" также представляли в категориях премий Золотой глобус и Critics' Choice Television Awards.

Основные победители Bafta TV Awards:

Лучший драматический сериал – "Убивая Еву"

Лучший сериал года по версии BAFTA – "Убивая Еву"

Лучший мини-сериал – "Патрик Мелроуз"

Лучшая мужская роль первого плана – Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз")

Лучшая женская роль первого плана – Джоди Кормер ("Убивая Еву")

Лучшая женская роль второго плана – Фиона Шоу ("Убивая Еву")

Лучшая мужская роль второго плана – Бен Уишоу ("Очень английский скандал")

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Теги: LifeStyle Кино Награды
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