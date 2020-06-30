Тина Кароль сполна наслаждается летними днями. Народная артистка Украины в очередной раз потрясла поклонников своим образом и соблазнительной фотографией.

Яркое фото опубликовал фан-клуб исполнительницы на своем инстаграм-аккаунте. На нем певица выглядит невероятно счастливой и делится положительными эмоциями с поклонниками.

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Тина позирует, лежа на зеленой траве. На ее лице сияет улыбка, которая не осталась без внимания фанатов. Для солнечной съемки Кароль выбрала бархатное платье бананового цвета с длинным рукавом. Акцент в таком аутфите сделала на пуговицы в зоне декольте.

Золотистые волосы знаменитость уложила в локоны. Она сделала макияж в нюдових оттенках, который хорошо сочетался с образом. Особый шарм фотографии добавляли красный маникюр и солнечные лучи, которые падали на ее лицо.



Тина Кароль в банановом платье / Instagram / @tina_karol