Барак Обама назвал любимые фильмы, которые стоит посмотреть каждому

Считанные часы остаются до Нового 2020 года. В последний день декабря знаменитости подводят итоги своей работы. Не обошел эту традицию и 44-й президент США Барак Обама, который предложил фанатам список лучших фильмов.

Соответствующий список появился на инстаграм-странице бывшего главы Белого дома. Ежегодно Барак Обама составляет собственный рейтинг художественных произведений. поразившие его в 2019 года. Не забыл экс-политик и о фильмах, которые ему удалось посмотреть.

"Мои любимые фильмы и телепередачи 2019 года. Этот список включает все: от исследований до вдохновенного классического романа и портала в одно из самых особенных мест в истории – концерта Ареты Франклин. Конечно, есть также "Американская фабрика" – фильм нашей собственной продюсерской компании Higher Ground, которая недавно попала в список "Оскар". Это первое предложение в партнерстве с Netflix, и я взволнован другими проектами, которые еще в процессе разработки", – отметил Барак Обама.

Полный список любимых фильмов 2019 Барака Обамы:

"Американская фабрика" (American Factory)

"Удивительная благодать" (Amazing Grace)

«Аполлон-11" (Apollo 11)

"Пепельный – чистый белый" (Ash is Purest White)

"Атлантика" (Atlantics)

"Перелетные птицы" (Birds of Passage)

"Образование" (Booksmart)

"Диана" (Diane)

"Прощание" (The Farewell)

"Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari)

"Ирландец" (The Irishman)

"Просто помиловать" (Just Mercy)

"Последний черный в Сан-Франциско" (The Last Black Man in San Francisco)

"Маленькие женщины" (Little Women)

"Брачная история" (Marriage Story)

"Паразиты" (Parasite)

"Сувенир" (The Souvenir)

"Транзит" (Transit)

"Хранители" (Watchmen)

"Невероятное" (Unbelievable)

"Дрянь" 2 сезон (Fleabag: Season 2)