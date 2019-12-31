Барак Обама назвал любимые фильмы, которые стоит посмотреть каждому
Считанные часы остаются до Нового 2020 года. В последний день декабря знаменитости подводят итоги своей работы. Не обошел эту традицию и 44-й президент США Барак Обама, который предложил фанатам список лучших фильмов.
Соответствующий список появился на инстаграм-странице бывшего главы Белого дома. Ежегодно Барак Обама составляет собственный рейтинг художественных произведений. поразившие его в 2019 года. Не забыл экс-политик и о фильмах, которые ему удалось посмотреть.
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"Мои любимые фильмы и телепередачи 2019 года. Этот список включает все: от исследований до вдохновенного классического романа и портала в одно из самых особенных мест в истории – концерта Ареты Франклин. Конечно, есть также "Американская фабрика" – фильм нашей собственной продюсерской компании Higher Ground, которая недавно попала в список "Оскар". Это первое предложение в партнерстве с Netflix, и я взволнован другими проектами, которые еще в процессе разработки", – отметил Барак Обама.
Полный список любимых фильмов 2019 Барака Обамы:
"Американская фабрика" (American Factory)
"Удивительная благодать" (Amazing Grace)
«Аполлон-11" (Apollo 11)
"Пепельный – чистый белый" (Ash is Purest White)
"Атлантика" (Atlantics)
"Перелетные птицы" (Birds of Passage)
"Образование" (Booksmart)
"Диана" (Diane)
"Прощание" (The Farewell)
"Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari)
"Ирландец" (The Irishman)
"Просто помиловать" (Just Mercy)
"Последний черный в Сан-Франциско" (The Last Black Man in San Francisco)
"Маленькие женщины" (Little Women)
"Брачная история" (Marriage Story)
"Паразиты" (Parasite)
"Сувенир" (The Souvenir)
"Транзит" (Transit)
"Хранители" (Watchmen)
"Невероятное" (Unbelievable)
"Дрянь" 2 сезон (Fleabag: Season 2)