В Голливуда не прекращают осуждать действия правоохранителей, которые привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В то же время звезды поддержали вдову и ее дочь. Так, певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила девочке акции в компании Disney.

Об этом 6-летняя Джанна сообщила на инстаграм-странице, добавив к сообщению фото с соответствующим сертификатом. Дочь убитого Джорджа Флойда поблагодарила Барбру Стрейзанд, рассекретив таким образом имя звездного мецената. Сама же артистка не афиширует своего подарка.

"Благодарю Барбру Стрейзанд за посылку. Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney", – написала девочка.

Кроме того, в подарок от вокалистки она получила два студийных альбома – My Name is Barbra и Color Me Barbra.

Известно, что Барбра Стрейзанд – не единственная звезда, которая финансово поддержала семью убитого Джорджа Флойда. Рэпер Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов на борьбу с расизмом. Часть этих средств пойдет на оплату обучения в университете дочери Флойда.

Что известно о смерти Джорджа Флойда

25 мая американские правоохранители задержали Джорджа Флойда возле магазина. Причиной ареста стало обвинение, что якобы он рассчитался в магазине фейковым чеком на 20 долларов. За это полицейские скрутили мужчину и применили удушающий прием. Очевидцы сняли на камеру, как Джордж Флойд говорил, что нечем дышать и умолял не убивать его.

Но полицейский забрал колено из горла мужчины только тогда, когда тот замолчал. На место инцидента вызвали медиков, однако спасти жизнь Джорджу Флойду не удалось.

После безумной огласки и бурной реакции общества в США возбудили уголовное дело против полицейского Дерека Шовина. Мужчину задержали, а правоохранителей, которые были очевидцами убийства, уволили. Сейчас протесты в США против расизма и произвола полиции не утихают.