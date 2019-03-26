Барбра Стрейзанд пожалела о своих словах в защиту Майкла Джексона

76-летняя певица и актриса Барбра Стрейзанд извинилась за свои слова, которыми она прокомментировала "Покидая Неверленд". Звезда заявила, что мужчины, которые в детстве подверглись насилию от поп-короля Майкла Джексона, могут обвинять только своих родителей в том, что случилось с ними.

Барбара Стрейзанд опубликовала новое заявление на своей странице в Instagram и отключила возможность комментирования.

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Ранее американская актриса Барбра Стрейзанд прокомментировала эту ситуацию как незначительную во время интервью The Times of London. Женщина добавила, что не может понять, как родители мужчин, которые стали жертвами, позволяли своим детям быть рядом с Майклом Джексоном.

"Но вы же слышали, что говорят Робсон и Сейфчак: они сами были счастливы быть там, рядом с Майклом. Сейчас они оба женаты, у них есть дети. То, что с ними произошло, не убило их. С ними все хорошо", – сказала в интервью актриса.

Однако Барбара пожалела за такие резкие слова и заявила, что ее неправильно поняли, и ей следует лучше подбирать слова.

Я очень прошу прощения за боль и непонимание, которые я вызвала, не подобрав более тщательно высказывание относительно Майкла Джексона и его жертв. Те слова, появившиеся в прессе, не отражают мою позицию. Я никоим образом не собиралась отрицать тот факт, что эти мальчики перенесли травму. Как и все жертвы сексуального насилия, они будут жить с этим до конца дней. Я каюсь и надеюсь на то, что Джеймс и Уэйд знают, что я глубоко уважаю их и восхищаюсь ими за то, что они рассказали правду,

– написала артистка.



Заявление Барбары Стрейзанд / Скриншот

Что известно о скандальной киноленте "Покидая Неверленд"?

Премьера фильма в США состоялась еще в конце января 2019 года. Перед выходом ленты родственники Майкла Джексона отрицали все факты документального фильма, называя их ложными. В самом же фильме американского канала HBO рассказывается о двух мужчинах – 41-летнем Уэйде Робсоне и 37-летнем Джеймсе Сейфчаке, которые обвиняют Майкла Джексона в педофилии. По их словам, сексуальное насилие со стороны певца происходило много лет назад, когда они были маленькими. В то время им было по 10 и 7 лет соответственно.