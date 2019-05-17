Бардак везде одинаковый, – Верка Сердючка раскритиковала организаторов Евровидения-2019

Уже в субботу, 18 мая, весь мир узнает имя победителя Евровидения-2019. В финале шоу выступят знаменитые артисты, среди которых – украинец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

Перед знаковым выступлением артист решил поделиться впечатлениями от пребывания в израильском Тель-Авиве. Как признался Андрей Данилко журналистам "КП в Украине", бардак везде одинаковый, а организация Евровидения-2019 желает лучшего.

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Стараюсь не раздражаться. Знаете, бардак везде одинаковый, просто на других языках. В данном случае – на иврите. Поэтому всегда стараешься сдерживаться, не нервничать. Ты же понимаешь, что может быть хорошо, но почему-то не всегда на сто процентов выходит,

– отметил Андрей Данилко.

Певец рассказал, что отношение к звездным гостям Евровидения-2019 совсем другое, чем к конкурсантам. Это прослеживается как в вопросах трансфера, так и в подготовке самого выступления. Поэтому, судя по комментарию Верки Сердючки, украинцы не в восторге от работы организаторов шоу.

"Понимаю, что большая загруженность, все заняты, мы не конкурсанты, а гости, но все-таки можно все построить четко – так, чтобы человек отвечал за свой определенный вопрос. Все! Чтобы мы никого не просили, не дергали, что должна приехать машина, чтобы мы не опаздывали на какие-то мероприятия. Вчера нас на мероприятии чуть не раздавили – все стояли с раскрытыми ртами. Они на нас смотрели как зрители, а не организаторы! А хочется, чтобы организаторы занимались своим делом: запускали людей, выпускали, чтобы никто никого не задавил... Это нюансы, но тем не менее. Я все время выкручиваюсь из-за ошибок других. Хотя все настроены хорошо, мол, вы нам объясните, все сделаем", – рассказал Андрей Данилко.

Одним из главных требований к Верке Сердючке был костюм с серебряной звездой, который создали специально к Евровидению-2007. Главный аксессуар артиста всегда просят примерить, что вызывает у артиста лишь раздражение. Андрей Данилко заявил, что часто люди не понимают, что за ярким образом есть человек.

Им кажется, звезда на голове – это легко, они не понимают, что этого персонажа играет живой человек. Так же, как и Инна – маму Сердючки. Выступать в таких костюмах, как мы с Инной, с накладными животами или грудью очень тяжело. Тем более в Израиле, где стоит жара,

– добавил артист.

Несмотря на все недостатки в организации шоу Андрей Данилко позитивно настроен на выступление. Его песня зазвучит в финале Евровидения-2019.