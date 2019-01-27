Бейонсе обнажила пышную грудь в пикантном мини-платье: фото

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Бейонсе обнажила грудь в пикантном мини-платье
Бейонсе обнажила грудь в пикантном мини-платье / Instagram / @beyonce

Популярная певица Бейонсе продолжает поражать своих поклонников. Звезда опубликовала в Instagram игривые фото, засветив обнаженную грудь.

37-летняя Бейонсе не из тех женщин, кто боится примерить яркие или необычные наряды. Каждый раз артистка выходит на сцену в эффектных платьях и боди, потрясая своих поклонников аппетитными формами. Да и в обыденной жизни поп-дива любит одевать яркие look.

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В понедельник, 28 января, Бейонсе в очередной раз проэкспериментировала с нарядом. Звезда приняла участие в импровизированной фотосессии, примерив одежду от бренда Maria Escote. Однако наряд она решила несколько изменить. В частности, пиджак с жемчужинками Бейонсе превратила в пикантное мини-платье. Артистка отказалась от белья, что придало пикантности ее образу.

Свой look певица решила дополнить ботфортами такого же цвета, как и одежда. Сумочка от Chanel, распущенные волнистые волосы и макияж с акцентом на глаза завершили образ Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Стоит отметить, что звезда сделала несколько фото вблизи, засветив обнаженную пышную грудь. Такие снимки вызвали шквал комплиментов в сети. "Богиня", "Ты прекрасна", "Божественная", "Как всегда, непревзойденная", – не сдерживали своего восторга подписчики блога Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
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