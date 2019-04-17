Воспоминания о Coachella: Бейонсе выпустила альбом после анонса фильма от Netflix

Любимица миллионов не прекращает радовать своих поклонников. Недавно в сети появился трейлер к первому фильму о Бейонсе, а через некоторое время певица выпустила новый альбом, который получил одноименное название с кинокартиной.

Перевый трейлер к фильму о Бейонсе взбудоражил сеть в понедельник, 8 апреля. Именно тогда авторы идеи приоткрыли интригу о кинокартине под названием Homecoming by Beyonce ( "Возвращение домой: фильм о Бейонсе"), в котором будет показано больше моментов из ее выступления на фестивале Coachella-2018. А в среду, 17 апреля, Бейонсе представила новый альбом с таким же названием, как биографическая лента.

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В новой пластинке Homecoming: The Live Album исполнительница представит живую запись с двухчасового концерта в Калифорнии на музыкальном событии в 2018 году. Всего в альбоме содержится 40 композиций, среди которых присутствуют дуэты с ее мужем Jay-Z, а также с экс-участниками группы Destiny's Child.