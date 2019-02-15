Бейонсе засветила пышную грудь в костюме: горячие фото

Американская поп-дива Бейонсе продолжает покорять сеть пикантными образами. Так, на днях певица опубликовала игривые фото в сексуальном костюме.

В последнее время Бейонсе поражает поклонников яркими и несколько откровенными снимками. Артистка демонстрирует стильные новинки своего гардероба, в которых подчеркивает пышные формы и стройную талию.

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Не менее жаркие и публичные выходы Бейонсе. На днях она вместе с мужем, рэпером Jay-Z, посетила торжественное открытие выставки Dreamweavers, что произошло в галерее Беверли-Хиллз. На светское мероприятие Бейонсе надела костюм с жакетом на голое тело. В одежде виднелись пышная грудь певицы, которая сразу же привлекла внимание всех участников события.

Свой стильный образ она решила дополнить шляпкой, подобранной в тон наряда. Босоножки на каблуке, макияж с акцентом на глаза и волнистые волосы завершили эффектный look Бейонсе.

Немало посетителей выставки пошутили, что сексапильный образ поп-дивы затмил экспонаты Dreamweavers. Все потому, что с первых секунд пребывания в галерее Бейонсе привлекла все внимание к себе. Но сама певица, хоть и купалась в большом внимании, однако не забыла о цели своего похода: вместе с Jay-Z она тщательно рассматривала выставку и делилась своими впечатлениями с рэпером.