Бейонсе засветила пышную грудь в костюме: горячие фото

155 Читати новину українською
Бейонсе примерила секспильний костюм
Бейонсе примерила секспильний костюм / Instagram / @beyonce

Американская поп-дива Бейонсе продолжает покорять сеть пикантными образами. Так, на днях певица опубликовала игривые фото в сексуальном костюме.

В последнее время Бейонсе поражает поклонников яркими и несколько откровенными снимками. Артистка демонстрирует стильные новинки своего гардероба, в которых подчеркивает пышные формы и стройную талию.

Читайте также: Бейонсе обнажила пышную грудь в пикантном мини-платье: фото

Не менее жаркие и публичные выходы Бейонсе. На днях она вместе с мужем, рэпером Jay-Z, посетила торжественное открытие выставки Dreamweavers, что произошло в галерее Беверли-Хиллз. На светское мероприятие Бейонсе надела костюм с жакетом на голое тело. В одежде виднелись пышная грудь певицы, которая сразу же привлекла внимание всех участников события.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Свой стильный образ она решила дополнить шляпкой, подобранной в тон наряда. Босоножки на каблуке, макияж с акцентом на глаза и волнистые волосы завершили эффектный look Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Немало посетителей выставки пошутили, что сексапильный образ поп-дивы затмил экспонаты Dreamweavers. Все потому, что с первых секунд пребывания в галерее Бейонсе привлекла все внимание к себе. Но сама певица, хоть и купалась в большом внимании, однако не забыла о цели своего похода: вместе с Jay-Z она тщательно рассматривала выставку и делилась своими впечатлениями с рэпером.

blog_ava
Ядерный конфликт между США и Россией: свою позицию озвучил Китай
сегодня
420
Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
сегодня 11:02 Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
Анастасія Манюхіна 288
Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
сегодня 10:03 Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
455
Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
15 февраля 21:01 Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
Наталя Боднар 266
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
15 февраля 18:45 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 157
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
15 февраля 12:20 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
3302
15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
15 февраля 09:04 15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
58082
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук