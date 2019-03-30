Бейонсе засветила пышный бюст в пиджаке на голое тело

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Знаменитая американская исполнительница R&B и поп-музыки всегда отличалась своим отличным стилем, ведь о ее роскошных сценических нарядах знает весь мир. Однако недавно 37-летняя Бейонсе поразила поклонников минимальным, однако чрезвычайно горячим образом.

Пиджаки-oversize уже давно стали трендом и в определенной степени must have вещью в гардеробе каждой девушки. Ведь его можно сочетать с брюками и белой рубашкой, создав деловой стиль, или с гольфом, сформировав обыденный образ, или же надеть его на голое тело, надеть туфли на каблуках и покорить окружающих своей сексуальностью.

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Последний look с черным пиджаком выбрала сама Бейонсе. В таком виде певица и ее муж Jay-Z пришли на церемонию награждения GLAAD, которая на днях прошла в Лос-Анджелесе. Снимки со светского мероприятия исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Роскошная Бейонсе дополнила образ любимыми аксессуарами, а именно цепочкой на шее и массивными серьгами. Однако особенности ее образа добавили неординарные босоножки. Обувь было декорировано шифоновыми бантами, один из которых украшал пятку обуви, а другой – носок.

Муж Бейонсе надел на светское мероприятие белый пиджак и рубашку, добавив черный галстук-бабочку, и темные брюки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Бейонсе
Источник: LifeStyle 24
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