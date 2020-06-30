Американская модель Белла Хадид стала героиней новой рекламной кампании бренда Calvin Klein, где представила трендовые купальники 2020 года. Модель уже не впервые представляет модную марку и экспериментирует с локациями для фотосессий.

23-летняя Белла представила новую коллекцию пляжной одежды Calvin Klein Swimwear, сообщают в Elle. Среди актуальных купальников, которые примерила на себе модель, можно увидеть сплошной черный с глубоким декольте, раздельное спортивное белье розового цвета и раздельный черный купальник. Также трендовой этим летом будет over-size туника-болеро, под которой можно носить купальник на пляж.

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Горячая фотосессия проходила в довольно необычном месте – в бассейне под водой. Там модель продемонстрировала не только смелость уверенно работать перед камерой, но и щеголяла своим роскошным стройным телом. Упругая грудь, подтянутые ягодицы и плоский живот прекрасно выглядели в новых купальниках Calvin Klein. Автором несколько кинематографических снимков стала Charlotte Wales.

Белла Хадид в новой фотосессии для Calvin Klein:

Добавим, что это не первый эксперимент, когда модель решается на нетрадиционные съемки. Ранее она снималась для обложки нового выпуска журнала Pop Magazine, где позировала внутри стеклянного колпака, имитируя произведения искусства.