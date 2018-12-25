Белла Хадид очаровала сеть детским снимком: трогательное фото

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Белла и Джиджи Хадид
Белла и Джиджи Хадид / Коллаж: 24 канал

22-летняя американская модель и "ангел" Victoria's Secret вспомнила трогательные моменты из детства. Белла Хадид показала семейное фото, на котором изображены ее старшая сестра Джиджи и их мама Иоланда Хадид.

Новый снимок знаменитая модель опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке предстали две маленькие девочки, которые тогда и не мечтали о мировой популярности. Белла и Джиджи Хадид сидели на коленях у Санта-Клауса и ели новогодние леденцы. Позади стояла их великолепная мама, которая тоже была фотомоделью в молодости.

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Допис, поширений (@bellahadid)

 

Джиджи Хадид тоже опубликовала фото с детства. Вероятно, к праздникам на девушек нахлынули воспоминания о беззаботном детстве и они решили пересмотреть снимки, на которых они еще совсем маленькие. Однако особое воспоминание Джиджи пришлось на конную прогулку. Она вместе с Беллой сидели на пони, а рядом с ними стояла их мама. Вероятно, Йоланда Хадид с детства прививала девушкам любовь к конному спорту, так как она очень увлекалась ездой верхом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Мама звездных дочерей решила не отставать от детей. Она опубликовала семейный снимок с настоящего Рождества. Она вместе с Беллой, Джиджи и сыном Анваром сфотографировались на фоне елки. Звездное семейство появилось на фото в комфортных домашних нарядах. На Белле были лосины в красно-белую полоску и угги с рисунком огня, на Джиджи меховая шапка, а их мама надела красный костюм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOLANDA (@yolanda.hadid)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Джиджи Хадид Белла Хадид Звездные мамы
Источник: 24 канал
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