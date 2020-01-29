Белла Хадид оголила грудь в провокационной съемке: фото 18+

Американская модель Белла Хадид в 23 года может похвастаться не только стремительной карьерой, но и провокационным портфолио. На днях манекенщица снялась в очередной фотосессии, в которой показала свою обнаженную грудь.

Сексуальными кадрами Белла Хадид поделилась на инстаграм-странице. Для фотосессии авторы проекта подобрали довольно провокационный образ: красавица предстала в розовых брюках с обнаженными вставками, через которые можно было увидеть отсутствие нижнего белья. Еще большую эротику добавлял бодиарт в форме черной полоски, сделанный на голой груди Беллы Хадид.

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Фотография попала в февральский выпуск журнала Love Magazine. Автор съемки – фотограф Харли Вейр – решила сделать акцент на роскошном теле модели, поэтому волосы Беллы Хадид собрали в пучок. Визажисты сделали звезде яркий макияж с акцентом на глаза, который добавлял ее виду эпатажность.

Белла Хадид достигла такой вершины в карьере, что она может делать все, что хочет,

– прокомментировали эротические фото авторы съемки.



Обнаженная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Не менее соблазнительными были и другие фото, сделанные для журнала. Белла Хадид для каждого кадра выбирала эротическую позу, что взбудоражило сеть. А вот в интервью, фрагмент которого показали в блоге глянца, модель призналась, что долгое время комплексовала, однако все же достигла мировой славы.

"Я очень комплексовала, но, когда попала в одно духовное место, увидела себя другой, в более ярком свете. Я знаю, что сейчас тяжело работаю, и время, которое я вложила, чтобы стать лучше, облегчает мне работу. Да, я уверена в себе", – рассказала Белла Хадид журналистам и подтвердила это в серии сексуальных фото.



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Сексуальная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Модель Белла Хадид снялась для глянца / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид позировала топлес / Instagram / @bellahadid