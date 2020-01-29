24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Белла Хадид оголила грудь в провокационной съемке: фото 18+

176 Читати новину українською
Белла Хадид обнажилась / Instagram / @bellahadid

Американская модель Белла Хадид в 23 года может похвастаться не только стремительной карьерой, но и провокационным портфолио. На днях манекенщица снялась в очередной фотосессии, в которой показала свою обнаженную грудь.

Сексуальными кадрами Белла Хадид поделилась на инстаграм-странице. Для фотосессии авторы проекта подобрали довольно провокационный образ: красавица предстала в розовых брюках с обнаженными вставками, через которые можно было увидеть отсутствие нижнего белья. Еще большую эротику добавлял бодиарт в форме черной полоски, сделанный на голой груди Беллы Хадид.

Смотрите также: Обнаженные звезды вышли на подиум последнего показа Жана-Поля Готье: провокационные фото и видео

Фотография попала в февральский выпуск журнала Love Magazine. Автор съемки – фотограф Харли Вейр – решила сделать акцент на роскошном теле модели, поэтому волосы Беллы Хадид собрали в пучок. Визажисты сделали звезде яркий макияж с акцентом на глаза, который добавлял ее виду эпатажность.

Белла Хадид достигла такой вершины в карьере, что она может делать все, что хочет,
– прокомментировали эротические фото авторы съемки.

Оголена Белла Хадід
Обнаженная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Не менее соблазнительными были и другие фото, сделанные для журнала. Белла Хадид для каждого кадра выбирала эротическую позу, что взбудоражило сеть. А вот в интервью, фрагмент которого показали в блоге глянца, модель призналась, что долгое время комплексовала, однако все же достигла мировой славы.

"Я очень комплексовала, но, когда попала в одно духовное место, увидела себя другой, в более ярком свете. Я знаю, что сейчас тяжело работаю, и время, которое я вложила, чтобы стать лучше, облегчает мне работу. Да, я уверена в себе", – рассказала Белла Хадид журналистам и подтвердила это в серии сексуальных фото.

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Сексуальна Белла Хадід
Сексуальная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Модель Белла Хадид снялась для глянца / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід позувала топлес
Белла Хадид позировала топлес / Instagram / @bellahadid

Звабливі фото Белли Хадід
Соблазнительные фото Беллы Хадид / Instagram / @bellahadid

В Минске состоялось заседание ТКГ: о чем говорили
29 января
550
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Белла Хадид
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 января 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
Юлія Девда 551
27 января 21:00 Мы делали кино не для недели проката, – эксклюзивное интервью с творцами ленты "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 173
27 января 12:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 2610
27 января 09:51 Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки
Марина Джура 1002
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 33133
Новости
Больше новостей
Залиште відгук