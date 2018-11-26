Белла Хадид отметила День благодарения со своим любимым в Абу-Даби: яркие фото

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Белла Хадид
Белла Хадид / www.instagram.com/bellahadid

Американская модель Белла Хадид вместе со своим любимым певцом The Weeknd решили провести традиционный праздник США за рубежом. Пара отдыхала в столице ОАЭ Абу-Даби.

Новые снимки 22-летняя Белла опубликовала на своей странице в Instagram. Пара весело провела время в пустыне, когда вся Америка запекала индейку для праздничного стола.

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Их путешествие в Эмираты состоялось по случаю концерта The Weeknd, который он давал накануне. Певец активно делился снимками, на которых обозначал геолокацию на карте. Вероятно, пара решила задержаться еще на несколько дней, чтобы отдохнуть после масштабного события, поэтому они провели еще несколько дней в ОАЭ. Влюбленные ездили верхом на верблюдах, покоряли пустыню на квадроциклах и много фотографировались.

Белла Хадід та The Weeknd

Белла Хадид с певцом The Weeknd на отдыхе в Абу-Даби / Instagram @bellahadid

Белла Хадід
Модель в ОАЭ / Instagram @bellahadid

Белла Хадід в ОАЕ
Фото с отдыха со своим любимым певцом The Weeknd Instagram @bellahadid

Белла Хадід і The Weeknd
Белла Хадид с певцом The Weeknd на отдыхе в Абу-Даби / Instagram @bellahadid

The Weeknd
The Weeknd и Белла Хадид на отдыхе в Абу-Даби / Instagram @theweeknd

Напомним, что День благодарения – традиционный праздник в США. В этом году американцы отмечали его 22 ноября. Президент страны за праздничным ужином собрал всю семью на курорте во Флориде. День благодарения также праздновали звезды Голливуда и другие знаменитости. Кьяра Ферраньи, например, поблагодарила прошедший год за сына и мужа, а Белла Хадид опубликовала снимки со своих путешествий и написала, что благодарна за каждый момент своей жизни.

Теги: Мода LifeStyle ОАЭ Белла Хадид
Источник: 24 канал
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