Белла Хадид похвасталась телом в прозрачном топе: соблазнительные фото

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Модель Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

23-летняя американская модель отдыхает на Карибских островах в компании звездных друзей. Среди коллег, которые отправились на курорт с красавицей, модели Кендалл Дженнер и Джоан Смоллс. Белла Хадид показала поклонникам целую серию соблазнительных фотография с морского побережья.

Белла Хадид решила насладиться роскошным отдыхом сполна. После изнурительных показов и частых перелетов она нежится на пляже, наслаждается закатами солнца во время прогулки на яхте, катается на водном мотоцикле и не забывает про светские выходы в соблазнительных нарядах.

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Для одной из вечерних прогулок по побережью Карибского моря красавица выбрала откровенный образ. Она надела белые брюки и прозрачный топ. Под него модель решила не подбирать бюстгальтер, продемонстрировав свою грудь.

Для дополнения образа она выбрала золотую цепочку и розовые очки от легендарного американского бренда Chrome Hearts. Очки "Hellz Bellz" были разработаны знаменитостью в коллаборации с мировым лейблом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

Белла Хадид также прогоняет мысли о зиме, загорая на песчаных пляжах в компании известных моделей и с изысканными напитками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Белла Хадид
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