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Белла Хадид поразила эротическими кадрами, на которых предстала лишь в одном жакете: фото

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Соблазнительная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Американская модель Белла Хадид умеет удивлять публику своими откровенными фотографиями. Даже в самоизоляции она подогревает интерес к себе через эротику.

В своем профиле в инстаграме звезда оставила серию пикантных фотографий, на которых была одета в желтый объемный пиджак на голое тело. Свои волосы она подвязала платком, а на шею повесила нежную подвеску из жемчужин и добавила кольца-серьги на уши.

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Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

Заметно, что девушка скучала, отдыхая в своей спальне, поэтому с помощью своего гаджета и таймера на нем, смогла сделать немало пикантного контента. Фотографии Беллы уже собрали от поклонников сотни тысяч лайков и увлекательных комментариев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Белла Хадид
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