Белла Хадид поразила эротическими кадрами, на которых предстала лишь в одном жакете: фото
Американская модель Белла Хадид умеет удивлять публику своими откровенными фотографиями. Даже в самоизоляции она подогревает интерес к себе через эротику.
В своем профиле в инстаграме звезда оставила серию пикантных фотографий, на которых была одета в желтый объемный пиджак на голое тело. Свои волосы она подвязала платком, а на шею повесила нежную подвеску из жемчужин и добавила кольца-серьги на уши.
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Заметно, что девушка скучала, отдыхая в своей спальне, поэтому с помощью своего гаджета и таймера на нем, смогла сделать немало пикантного контента. Фотографии Беллы уже собрали от поклонников сотни тысяч лайков и увлекательных комментариев.
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