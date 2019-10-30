Белла Хадид соблазнительно оголила грудь на камеру: откровенное фото

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Белла Хадид обнажила грудь
Белла Хадид обнажила грудь / Инстаграм

Популярная американская модель Белла Хадид, которая в свои 23 года уже завоевала лучшие подиумы мира и активно снимается для рекламы престижных брендов, решила удивить поклонников откровенным фото.

На новой фотографии Белла предстала в домашнем амплуа, со стильно собранными в хвост волосами и естественным мейком. Звезда опубликовала 3 фото в разных ракурсах.

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Фото без белья понравились поклонникам, поэтому они сразу засыпали модель положительными отзывами. "Моя замечательная", "Безупречная", "Ты – ангел", "Невероятная красавица", "Какие роскошные волосы", "Люблю тебя, Белла" – пестрели одобрительные комментарии под фото в Инстаграме. Не обошла фото дочери и ее знаменитая мама Иоланда Хадид. Женщина лаконично написала под сообщением "Потрясающая".

Сама же Белла отметила под фото, что после 40 часов в самолете на этой неделе очень приятно вернуться в Нью-Йорк на один день.


Белла Хадид удивила своим образом / @bellahadid


Модель показала откровенную фотографию / @bellahadid

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Белла Хадид
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