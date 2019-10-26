Белла Хадид соблазнительно разделась для нового номера Vogue: сексуальные фото модели

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Белла Хадид
Белла Хадид / Коллаж: LifeStyle 24

Знаменитая американская модель раз украсила обложку известного журнала Vogue. На этот раз Белла Хадид стала лицом ноябрьского выпуска австралийской версии глянца. Внутри номера очень горячие фото 23-летней модели.

Белла Хадид, которую недавно признали самой красивой женщиной планеты, анонсировала ноябрьский номер на своей странице в Инстаграме.

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И, если на обложке австралийского Vogue она появилась в опасном образе красивой ковбойки, то внутри номера ее фанатов ожидал сюрприз. Она обнажила перед камерой почти все части своего тела.

На одном из снимков она позирует в пиджаке на голое тело и ковбойской шляпе, а на другом – в сексуальном белье, глянцевом черном плаще и белых ботфортах. Впрочем, все ее образы включали в себя деталь, которая напоминала бы роо ее "дикозападный" образ.

Стилизацией и съемкой занялся фотограф Даниэль Джексон (Daniel Jackson), который для октябрьского номера австралийского Vogue фотографировал Хейли Бибер.

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Теги: LifeStyle Эротика Белла Хадид
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