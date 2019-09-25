Белла Хадид вышла на подиум в провокативном наряде: фото и видео

Популярный бренд Mugler презентовал свою новую коллекцию одежды, которая отличилась пикантными провокациями. Звездой фэшн-события стала американская модель Белла Хадид. Она засветила на подиуме очень сексуальный наряд.

Неделя моды в Париже привлекает внимание всех мировых СМИ и общественности. Один за другим популярные бренды презентуют свои новые коллекции. Исключением не стал и Mugler, который пригласил к сотрудничеству Анну Кливленд и ее дочь Пэт, а также зажигательную Беллу Хадид. Именно американка стала главной звездой вечера, продемонстрировав смелые новинки дизайнеров.

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Модель открывала показ в комплекте, созданном в бельевом стиле. Образ состоял из прозрачного корсета, черного болеро, трусиков и колготок. Сексуальный вид Беллы Хадид стилисты дополнили прической с металлическим шиньоном.

В новой коллекции Mugler было немало новинок в бельевом стиле, сексуальных мини-платьев и ярких комплектов из шортов и топов. Кроме этого, креативный директор бренда Кейсе Кадволладер решил продолжать эксперименты с шарфами-перчатками. Именно этот аксессуар стал главным в коллекции.