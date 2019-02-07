Белла Хадид засветила обнаженную грудь в роскошном платье: пикантные фото

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид очаровала сеть ярким выходом на подиум. Манекенщица появилась во время шоу в роскошном брендовом платье, в котором пикантно обнажила грудь.

Как известно, Белла Хадид ежегодно пополняет свой счет миллионами долларов. Такие немалые суммы звезда получает за фотосессии, многие из которых – сексапильные, и за выходы на подиумы. Однако и участие в модных шоу могут отличиться пикантностью.

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На днях Белла Хадид стала приглашенной звездой на показ новой коллекции бренда Ralph Lauren, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Это не первое сотрудничество модели с брендом, однако американка по-особенному пережила шоу и была в восторге от яркого образа.

Я шагала на потрясающем и классическом показе Ralph Lauren утром. Спасибо всей команде, которая так много работает над коллекциями одежды и самим показом. Для меня это большая честь быть частью этого шоу,

– призналась Белла Хадид.

По замыслу дизайнера, манекенщицы в роскошных нарядах спускались к гостям по лестнице, после чего эффектно вышагивали по подиуму. Но появление Беллы Хадид затмило многих ее коллег: в зале она появилась в роскошном золотом платье с большим декольте. Платье изящно подчеркнуло стройную фигуру и обнажило ее грудь.

Кроме этого, игривые фото Беллы Хадид появились и на странице фотографа Кевина Тачмана. Художник создал серию эффектных кадров для бренда Ralph Lauren, которые станут частью их рекламной кампании.