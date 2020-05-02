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Белла Хадид засветила оголенную грудь во время домашней фотосессии: пикантные фото

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Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Известная американская супермодель Белла Хадид даже на карантине продолжает публиковать эротические кадры. На днях она поделилась серией откровенных фото, на которых продемонстрировала обнаженную грудь.

23-летняя знаменитость не боится сниматься в пикантных фотосессиях или дефилировать по подиуму в сексуальном наряде. Лента в ее фотоблоге наполнена разнообразными соблазнительными кадрами, которые каждый раз будоражат сеть. Белла выложила на личной странице в инстаграме очередную серию соблазнительных снимков.

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Карантин – не повод забывать о себе и своей красоте. Именно это демонстрирует модель. Она надела бежевую блузку на голое тело, застегнув ее всего на одну пуговицу. Соединила ее с пестрыми штанами. Уши звезды украшают большие серьги-кольца, а шею – яркие подвески.

Волосы девушка собрала в прическу сзади. На лице сделала насыщенный макияж с черными стрелками на веках и нюдовым блеском на губах.

Для просмотра фотографий листайте вправо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Белла Хадид
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