В белом бикини: Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась очередной фотографией в купальнике. Она скучает по путешествиям и решила поделиться архивным фото с морского отдыха.

Во время карантина Леся публикует снимки, которые делает во время домашних фотосессий, и кадры, которые успела сделать в отпусках до закрытия границ. Несколько часов назад на личной странице Никитюк в инстаграме появилось соблазнительное фото с моря.

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Леся Никитюк находится в изоляции в загородном доме своих родителей, на Хмельнитчине. Звезда часто распространяет фотографии, сделанные во дворе, так как сейчас иметь собственный двор – это большая роскошь. Однако она не раз признавалась, что невероятно скучает по путешествиям, которые раньше были неотъемлемой частью ее жизни, и часто делится архивными кадрами.

На новом снимке, который появился в аккаунте блогерши, она позирует на яхте посреди моря в соблазнительной позе. Одетая в откровенное белое бикини, которое красиво подчеркнуло аппетитные формы телеведущей. Среди аксессуаров выбрала белое ожерелье, браслеты, которые украшают ее руки и ноги, и большие солнцезащитные очки черного цвета.

Особый шарм ее образу добавил ветер, которой развевал ее белокурые волосы.



Леся Никитюк в белом бикини / Instagram / @lesia_nikituk

Новых публикаций с нетерпением ждут больше 3 миллионов подписчиков Леси. Они активно комментируют их, и это сообщение не стало исключением. Поклонники выражают свое восхищение и отмечают, что тоже скучают по отдыху в теплых краях.