Белый total look от будущей мамы: Тина Кунаки очаровала светлым образом в Париже

Знаменитая французская манекенщица с итальянско-африканскими корнями вскоре станет мамой. Однако последний триместр беременности для нее не причина пропускать светские мероприятия и забывать о стильных нарядах. Так, накануне 21-летняя Тина Кунаки вышла в свет в белоснежном образе.

21-летняя беременная модель Тина Кунаки стала гостей на Неделе моды, которая проходит в Париже. Она посетила показ популярного американского бренда Tommy Hilfiger. Для появления перед большим количеством людей знаменитая манекенщица выбрала монохромный белый look, который прекрасно подчеркивал ее смуглость.

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Так, элегантный образ жены Венсана Касселя, которого, к слову, не было на показе вместе с женой, стал одним из самых заметных на Неделе моды в Париже.

Для светского появления беременная Тина Кунаки выбрала белое облегающее платье до колен, которое подчеркивало ее и без того округлый животик, поверх которого надела длинный тренч в тон. Свои африканские волосы девушка выпрямила и собрала в хвост, а дополнила свой белый total look светлыми сапогами с острым носком и на высоких каблуках.



Тина Кунаки на Неделе моды в Париже / Getty Images



Тина Кунаки / Instagram / @tinakgang