Белый верх и черный низ: королева Испании Летиция продемонстрировала деловой образ

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Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция / www.gettyimages.com

Испанская королева Летиция, которая 15 сентября отметила 47-летие, приняла участие в открытии стипендиального курса в школьных центрах "Баталья де Павия" и "Виа Далмация" в Торрехонсильо.

Для выхода Летиция, которая стала иконой стиля в Испании, показала стильный образ, который прекрасно будет смотреться для деловых встреч.

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Так, экс-журналистка известна тем, что часто комбинирует одежду демократичных марок и выглядит роскошно. В Торрехонсильо испанская королева примерила белый широкий топ и широкие черные брюки с высокой талией из коллекции Uterqüe, которые можно приобрести на официальном сайте за 89 евро.

Элементы гардероба являются достаточно объемными, но жена короля Испании сделала акцент на стройной фигуре, добавив белый контрастный пояс. Завершили деловой look Летиции насыщенный макияж smoky eyes и аккуратный хвост.

Королева Іспанії Летиція
Королева Испании Летиция / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
​Королева Испании Летиция / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Испании Летиция / Getty Images

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Теги: LifeStyle Летиция, королева Испании Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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