Беременна или нет: Джастин Бибер курьезно разыграл поклонников и журналистов
Американский певец Джастин Бибер, который неоднократно поражал поклонников заявлениями о желании стать отцом, неожиданно опубликовал УЗИ-снимок. Такое фото сразу же распространилось как в сети, так и в западных СМИ.
Признание о пополнении в семье появилось в День смеха. Джастин Бибер разместил фото УЗИ-снимка, на котором виднелся большой эмбрион. Не все поклонники поняли, что это первоапрельская шутка, поэтому засыпали его поздравлениями.
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К поздравлениям присоединились и звездные коллеги Джастина Бибера, в частности, Крис Дженнер, Эллен Дедженерес, Патрик Шварценеггер и многие другие. А вот жена музыканта, модель Хейли Болдуин, в ответ написала любимому "очень смешно", что немного смутило пользователей сети.
Но на этом розыгрыш Джастина Бибера не закончился. Артист показал фото Хейли на приеме у врачей. Модель обнажила свой живот, в то время как медики вели обследование звезды.
Если вы думали, что это была апрельская шутка,
– написал Джастин Бибер.
Только после этих фото даже самые большие скептики начали воспринимать виртуальный розыгрыш, как правду. Впрочем певец решил не затягивать интригу: в следующем фото он показал УЗИ-снимок с собакой. Так Джастин Бибер развенчал фейк и вынудил журналистов некоторых западных СМИ писать опровержение информации о беременности Хейли Болдуин.
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