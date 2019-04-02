Беременна или нет: Джастин Бибер курьезно разыграл поклонников и журналистов

144 Читати новину українською
Джастин Бибер с Хейли Болдуин
Джастин Бибер с Хейли Болдуин / Instagram / @haileybieber

Американский певец Джастин Бибер, который неоднократно поражал поклонников заявлениями о желании стать отцом, неожиданно опубликовал УЗИ-снимок. Такое фото сразу же распространилось как в сети, так и в западных СМИ.

Признание о пополнении в семье появилось в День смеха. Джастин Бибер разместил фото УЗИ-снимка, на котором виднелся большой эмбрион. Не все поклонники поняли, что это первоапрельская шутка, поэтому засыпали его поздравлениями.

Читайте также: Селена или Хейли: Джастин Бибер неожиданно признался в любви к экс-девушке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

К поздравлениям присоединились и звездные коллеги Джастина Бибера, в частности, Крис Дженнер, Эллен Дедженерес, Патрик Шварценеггер и многие другие. А вот жена музыканта, модель Хейли Болдуин, в ответ написала любимому "очень смешно", что немного смутило пользователей сети.

Но на этом розыгрыш Джастина Бибера не закончился. Артист показал фото Хейли на приеме у врачей. Модель обнажила свой живот, в то время как медики вели обследование звезды.

Если вы думали, что это была апрельская шутка,
– написал Джастин Бибер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Только после этих фото даже самые большие скептики начали воспринимать виртуальный розыгрыш, как правду. Впрочем певец решил не затягивать интригу: в следующем фото он показал УЗИ-снимок с собакой. Так Джастин Бибер развенчал фейк и вынудил журналистов некоторых западных СМИ писать опровержение информации о беременности Хейли Болдуин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

blog_ava
Кто кого поддержит во втором туре выборов: мнение политолога
сегодня
4387
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Джастин Бибер Хейли Болдуин
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
807
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
1 апреля 14:17 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
142
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
1 апреля 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 3701
Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
31 марта 19:11 Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
4856
Костюмы и скромные пальто: в каких нарядах украинские политики засветились на выборах
31 марта 14:08 Костюмы и скромные пальто: в каких нарядах украинские политики засветились на выборах
2427
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук