Беременная Джамала очаровала сеть чувственной фотосессией с мужем и сыном
Популярная украинская певица Джамала, которая находится на последнем месяце беременности, снялась в чувственной фотосессии вместе с мужем и сыном.
На личной странице Джамалы в инстаграме появилась серия трогательных фотографий. На них артистка запечатлена вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыночком Эмиром-Рахманом. Она решила навсегда запомнить те мгновения, когда носит под сердцем второго ребенка.
Читайте также В оранжевом платье: Беременная Джамала очаровала сеть летним образом
Фото Джамалы с семьей
Удивительные кадры были сделаны в поле. Семья позировала на траве на фоне невероятно красивых пейзажей.
Для съемки Джамала выбрала яркое платье с цветочным принтом. Хотя оно было свободным, но хорошо подчеркнул большой животик исполнительницы. Соединила такой наряд с черными ботинками. Джамала дополнила свой look шляпой красного цвета, которую также примерил ее сын.
Волосы знаменитость уложила ровно, также сделала нежный макияж с коричневой помадой на губах. Ее шею украшала подвеска.
Сеит-Бекир и Эмир-Рахман позируют в брюках и рубашках. Такие семейные образы гармонично дополняют друг друга и хорошо сочетаются с атмосферой, в которой состоялась фотосессия.
Беременная Джамала с мужем и сыном / Instagram / @jamalajaaa
Сын Джамалы в шляпе / Instagram / @jamalajaaa
Джамала с семьей снялись в чувственной фотосессии / Instagram / @jamalajaaa
Джамала с сыном Эмиром-Рахманом/ Instagram / @jamalajaaa
Джамала с мужем и сыном / Instagram / @jamalajaaa