Популярная украинская певица Джамала, которая находится на последнем месяце беременности, снялась в чувственной фотосессии вместе с мужем и сыном.

На личной странице Джамалы в инстаграме появилась серия трогательных фотографий. На них артистка запечатлена вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыночком Эмиром-Рахманом. Она решила навсегда запомнить те мгновения, когда носит под сердцем второго ребенка.

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Фото Джамалы с семьей

Удивительные кадры были сделаны в поле. Семья позировала на траве на фоне невероятно красивых пейзажей.

Для съемки Джамала выбрала яркое платье с цветочным принтом. Хотя оно было свободным, но хорошо подчеркнул большой животик исполнительницы. Соединила такой наряд с черными ботинками. Джамала дополнила свой look шляпой красного цвета, которую также примерил ее сын.

Волосы знаменитость уложила ровно, также сделала нежный макияж с коричневой помадой на губах. Ее шею украшала подвеска.

Сеит-Бекир и Эмир-Рахман позируют в брюках и рубашках. Такие семейные образы гармонично дополняют друг друга и хорошо сочетаются с атмосферой, в которой состоялась фотосессия.

Беременная Джамала с мужем и сыном / Instagram / @jamalajaaa



Сын Джамалы в шляпе / Instagram / @jamalajaaa



Джамала с семьей снялись в чувственной фотосессии / Instagram / @jamalajaaa



Джамала с сыном Эмиром-Рахманом​/ Instagram / @jamalajaaa



Джамала с мужем и сыном / Instagram / @jamalajaaa