Беременная Илона Гвоздева призналась, кого ее муж ждет с нетерпением
Популярная украинская певица, победительница проекта "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева недавно призналась, что ждет появления второго ребенка. Находясь на пятом месяце беременности, хореограф рассекретила, кого ее муж хочет больше: сына или дочь.
Илона и ее муж Иван Хомячук с нетерпением ждут пополнения в семье. В комментарии Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" женщина рассказала, как сообщила о второй беременности любимому.
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Как Илона Гвоздева сообщила мужу о беременности
Танцовщица говорит, что Ивану рассказала все очень просто, ничего не придумывала и сказала, как есть.
За 11 лет совместной жизни я уже не раскладывала ни капусту, ни фотографии с УЗИ. Я просто пришла к нему и говорю: "Зая, все!",
– сказала Илона.
Кого супруги ждут с нетерпением
Гвоздева говорит, что до сих пор не знает пола будущего малыша. УЗИ еще не показало, кто у них родится. Однако ее муж очень ждет сына. Иван сказал, что если опять будет девочка, то обязательно будут иметь еще одного ребенка. Напомним, пара воспитывает дочь Валерию, которой скоро исполнится 5 лет.
Впрочем, мне кажется, что у меня будет мальчик. Если вспомнить мою первую беременность, то на четвертом месяце у меня вообще не было живота, который у меня сейчас. Мой живот растет вперед, а говорят, что если он остренький, то может быть мальчик. Также я очень люблю пить томатный сок. Я среди ночи ела консервированные помидоры, и это очень вкусно! ,
– рассекретила Илона.
Илона Гвоздева в "Светской жизни": смотрите видео онлайн