Украинская певица Светлана Тарабарова ждет появления второго ребенка. А пока она наслаждается каждым мгновением, проведенным с сыном Иваном. Звезда показала, как лепила фигурки из пластилина вместе с сыном.

Светлана Тарабарова на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она проводила онлайн-концерты, чтобы развлечь поклонников на изоляции, а также показывала свои будни. Недавно артистка призналась, что во второй раз беременна и показала фото с немалым животиком. На ее личной странице в инстаграме появилось забавное видео, где исполнительница предстала вместе с сынишкой.

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Светлана Тарабарова лепит с сыном

Ивану 9 сентября исполнится два года и он, как и большинство детей в таком возрасте, любит узнавать что-то новое. Вместе со звездной мамочкой мальчик лепил из пластилина цветного снеговика и яркое солнышко.

Однако не обошлось без интересных моментов. Сыночек Тарабаровой захотел узнать, каков на вкус этот пластилин и попытался съесть его. Светлана забрала пластилин у Ивана и с улыбкой объяснила, что ему все интересно и подобным образом заканчиваются их развлечения.

Звезда предстала на видео в стильном наряде, которое хорошо подчеркнуло ее животик.

Друзья, просто хотим делиться позитивом, которого сейчас нам всем так не хватает. Давайте вместе пытаться находить радость в простых вещах. А ваши дети тоже пытаются съесть пластилин?

– спросила артситка у подписчиков.