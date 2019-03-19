Беременная Эми Шумер разделась в парке: интимные фото 18+

Голливудская актриса Эми Шумер, которая ожидает появления первенца от своего мужа шеф-повара Криса Фишера, разделась в парке.

Откровенные снимки Эми опубликовала на своей странице в Instagram. Комедийная актриса, которая на 8 месяце, решила пробежаться обнаженной по полю для пиара собственного шоу Amy Schumer Growing, премьера которого запланирована на 19 марта на стриминговом сервисе Netflix.

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В шоу звезда поделится историями про свой брак, беременность и плохие советы от ее матери.

Amy Schumer Growing выходит уже в этот вторник, и я не могу дождаться, чтобы прочитать все, что белые критики-мужчины скажут о моей беременности,

– заявила Эми в подписи.



Эми Шумер / Instagram / @amyschumer



Эми Шумер / Instagram / @amyschumer



Эми Шумер / Instagram / @amyschumer



Эми Шумер / Instagram / @amyschumer

Что интересно, Эми Шумер, ожидающая появления первенца, объявила о беременности в те же дни, что и герцогиня Сассекская Меган Маркл, поэтому в СМИ подозревают, что первый ребенок звезды появится на свет весной. Над таким сравнением сама знаменитость подшучивает, публикуя фото королевской четы со своим лицом.