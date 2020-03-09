Беременная Кэти Перри эмоционально сообщила о потере близкого человека: Моя бабушка была бойцом

Всего несколько дней назад мир всколыхнула новость о грядущем пополнении в звездной семье Кэти Перри и Орландо Блума. Однако сегодня, 9 марта, звезда объявила о потере близкого человека. Из жизни ушла ее бабушка Энн Хадсон, которой было 99 лет.

На страницах своего инстаграма 35-летняя американская певица опубликовала трогательное сообщение, показав фолловерам серию архивных фотографий и видео с бабушкой. Кэти Перри объявила, что Энн Хадсон ушла из жизни вчера, 8 марта. Женщине было 99 лет и внучка надеялась, что бабушка все же дождется рождения первенца.

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Звезда подчеркнула, что, несмотря на почтенный возраст, бабушка отличалась прекрасным чувством юмора, знанием модных трендов и обожала розовое вино и дорогие украшения. Судя по всему, она была чрезвычайно близка со своей бабушкой, которая дарила согласие их семье: "Все, что есть у меня – это от отца, а у него – от нее. Я так благодарна ей, что она сделала из нас настоящую семью".

Кэти Перри отметила, что 99-летняя Энн Хадсон была замечательной бабушкой и настоящим примером для подражания. Ей пришлось пережить сложные времена, однако она никогда не теряла своего оптимизма и мощной энергии. Исполнительница искренне надеется, что бабушка станет настоящим ангелом-хранителем для души ее будущей крохи.

Моя бабушка была бойцом. Она пережила Большую депрессию, воспитала троих детей, как швея делала G-стринги для девушек из танцевальных шоу и других подобных персонажей в Вегасе. Она всегда была искренним, веселым и приятным человеком,

– написала Кэти Перри.