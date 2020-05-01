Беременная Кэти Перри показала семейный look с Орландо Блумом: наряд с актуальным месседжем

Американская певица и голливудский актер не оставляют в стороне общественные проблемы. Кэти Перри и Орладно Блум приобрели одинаковые худи с надписью Fauci Gang – "Банда Фаучи", выступив в поддержку доктора Энтони Фаучи, который консультирует президента США касательно пандемии коронавируса.

Недавно беременная Кэти Перри предстала в костюме санитайзера, чтобы не только развлечь своих поклонников, но и в очередной раз подчеркнуть необходимость соблюдения гигиены. Продолжил тренд на общественно важные темы ее жених Орладно Блум, который в инстаграме опубликовал фото с любимым в одинаковых худи с актуальным месседжем.

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Будущие родители встали в ванной комнате собственного дома в своеобразном family look. На них одинаковые объемные худи черного цвета с надписью Fauci Gang – "Банда Фаучи". Кэти Перри даже в изоляции не забывает о макияже, выделив губы яркой розовой помадой.

Доктор Энтони Фаучи – это главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома. Он вызывал доверие всех американцев благодаря своей принципиальности перед президентом США Дональдом Трампом. Глава государства неоднократно отмечался беспрецедентными высказываниями относительно преодоления вспышки коронавируса, а врач Фаучи не боялся противоречить ему и вступать в конфликты.

Напомним, ранее инсайдеры из близкого окружения Кэти Перри и Орландо Блума сообщали, что певица занимается родами в условиях пандемии. Чрезмерный стресс будущей матери первенца провоцирует ссоры в семье. Однако пара наслаждается временем вместе в течение карантина и совместно преодолевают все взлеты и падения.