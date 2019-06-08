Беременная Лилия Подкопаева показала тренировку в зале: фото

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая беременна вторым ребенком от мужа Игоря Дубинского, продолжает активно заниматься спортом и мотивировать своих поклонников.

Свои занятия в спортзале Подкопаева опубликовала на странице в Instagram-Stories.

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Лилия показала на коротких роликах, как поддерживает фигуру в форме даже во время беременности! На видео спортсменка занималась спортом сперва на коврике для фитнеса, а затем перешла на тренировку TRX.

Для тренировок будущая мама надела серые леггинсы и обтягивающую майку, подчеркнув округлый живот. "Работай тяжело или иди домой", – говорится в подписи.



Лилия Подкопаева / Instagram / @podkopayeva_official



Лилия Подкопаева / Instagram / @podkopayeva_official



Лилия Подкопаева / Instagram / @podkopayeva_official



Лилия Подкопаева / Instagram / @podkopayeva_official



Лилия Подкопаева / Instagram / @podkopayeva_official

Кто такая Лилия Подкопаева?Украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории. Обладательница 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей на Кубке Европы. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, Олимпийская чемпионка Игр в Атланте. Сейчас Лилия воспитывает еще двух детей – усыновленного 13-летнего Вадима и 12-летнюю дочь Каролину от бывшего мужа Тимофея Нагорного.