Беременная Меган Маркл сделала интересное предложение Элтону Джону

28 Читати новину українською
Элтон Джон будет учителем музыки для ребенка принца Гарри и Меган Макрл
Элтон Джон будет учителем музыки для ребенка принца Гарри и Меган Макрл / www.newidea.com.au

Согласно анонсу, герцогиня Сассекская родит первенца в апреле 2019 года. Но пока ребенок еще не появился на свет, беременная Меган Маркл предложила Элтону Джону стать учителем музыки будущего малыша.

Как сообщает The Sun, герцоги Сассекские не только готовятся к рождению ребенка, но и уже заботятся об образовании будущего первенца. В частности, Меган Маркл обратилась с просьбой к легендарному Элтону Джону, чтобы именно он учил ее отпрыска игры на фортепиано.

Читайте также: Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья

На такое ​​неожиданное предложение 72-летний артист ответил согласием. Однако обучение Элтон Джон начнет тогда, когда ребенок герцогов Сассекских будет достаточно взрослым для освоения всех навыков.

Меган и Гарри обожают Элтона и любят петь его песни. Герцогиня сказала, что он – идеальный человек, чтобы обучать их ребенка игре на фортепиано. Элтон Джон ответил, что сделает это,
– рассказал инсайдер из Букингемского дворца.

Разговор между Элтоном Джоном и Меган Маркл впервые состоялась во время королевской свадьбы. Тогда на торжественном приеме принц Гарри попросил друга его покойной матери Дианы сыграть на фортепиано. Элтон Джон не отказал жениху и ошеломил всю публику эффектным выступлением. После оваций Меган Маркл впервые предложила музыканту обучать ее детей музыке, на что артист ответил согласием.

Принц Гаррі та Елтон Джон
Принц Гарри и Элтон Джон / Elle

Меган Макрл родит первенца весной 2019 года. Во время одного из светских мероприятий герцогиня Сассекская призналась, что ее первенец будет апрельским. На последних месяцах беременности жена принца Гарри ушла в декретный отпуск. Букингемский дворец объявил об этом 14 марта.

blog_ava
Что будет с курсом гривны после выборов: мнения экономистов
сегодня
7082
Теги: Меган Маркл Королівська сім'я LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
сегодня 18:58 Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
48
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 11:57 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
2526
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
28 марта 20:33 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
210
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
28 марта 19:57 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1954
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта
28 марта 18:25 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта
248
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук