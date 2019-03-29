Беременная Меган Маркл сделала интересное предложение Элтону Джону

Согласно анонсу, герцогиня Сассекская родит первенца в апреле 2019 года. Но пока ребенок еще не появился на свет, беременная Меган Маркл предложила Элтону Джону стать учителем музыки будущего малыша.

Как сообщает The Sun, герцоги Сассекские не только готовятся к рождению ребенка, но и уже заботятся об образовании будущего первенца. В частности, Меган Маркл обратилась с просьбой к легендарному Элтону Джону, чтобы именно он учил ее отпрыска игры на фортепиано.

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На такое ​​неожиданное предложение 72-летний артист ответил согласием. Однако обучение Элтон Джон начнет тогда, когда ребенок герцогов Сассекских будет достаточно взрослым для освоения всех навыков.

Меган и Гарри обожают Элтона и любят петь его песни. Герцогиня сказала, что он – идеальный человек, чтобы обучать их ребенка игре на фортепиано. Элтон Джон ответил, что сделает это,

– рассказал инсайдер из Букингемского дворца.

Разговор между Элтоном Джоном и Меган Маркл впервые состоялась во время королевской свадьбы. Тогда на торжественном приеме принц Гарри попросил друга его покойной матери Дианы сыграть на фортепиано. Элтон Джон не отказал жениху и ошеломил всю публику эффектным выступлением. После оваций Меган Маркл впервые предложила музыканту обучать ее детей музыке, на что артист ответил согласием.



Принц Гарри и Элтон Джон / Elle

Меган Макрл родит первенца весной 2019 года. Во время одного из светских мероприятий герцогиня Сассекская призналась, что ее первенец будет апрельским. На последних месяцах беременности жена принца Гарри ушла в декретный отпуск. Букингемский дворец объявил об этом 14 марта.