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Беременная певица Сиара отправилась на семейный отдых: пикантное фото в купальнике

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Сиара отправилась на семейный отдых / Instagram / @ciara

Американская певица Сиара взяла творческую паузу до родов. Однако лежать дома на диване она не намерена: артистка отправилась на семейный отдых с мужем и детьми, откуда уже успела опубликовать пикантные кадры.

Фото и видео Сиара опубликовала на инстаграм-странице. Популярная певица решила не разглашать, куда именно отправилась на отдых с семьей, однако кадры с морскими пейзажами уже успели очаровать ее сторонников.

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На одном из них 34-летняя артистка позировала в белом раздельном купальнике. Пляжный наряд выглядел роскошно и подчеркивал округлившийся живот беременной Сиары. Образ она дополнила сетчатым ​​платьем на завязках, шляпой и очками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

А уже на других фото звезда показала, что отдыхает со своим мужем Расселом Уилсоном, 2-летней дочерью Сиенной и 5-летним сыном Фьючер. Дети Сиары наслаждаются отдыхом и играют в гольф со своими звездными родителями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

Как известно, о третьей беременности Сиары стало известно 30 января. Тогда в сети футболист Рассел Уилсон опубликовал селфи, на втором плане которого было видно артистку в купальнике. Однако официально подтвердить все слухи супруги решили во время публичного выхода. 9 февраля Сиара в сопровождении мужа пришла на вечеринку Vanity Fair, выбрав прозрачное провокационное платье, не скрывавшее беременного живота.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Отдых Звездные родители
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