Berlin Music Video Awards 2019: подопечные Потапа номинированы на престижную премию

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Группа MOZGI – номинант на международную премию
Группа MOZGI – номинант на международную премию / Instagram / @mozgiband

Группа MOZGI, продюсером и участником которой является рэпер Алексей Потапенко (Потап), получила большую популярность не только в Украине, но и за ее пределами. Коллектив засветился в списке номинантов на премию Berlin Music Video Awards 2019.

Хотя психоделический клип группы MOZGI "Полюбэ" понравился далеко не всем поклонникам, однако именно он помог украинским артистам побороться за победу на престижной премии, которая уже в седьмой раз проводится в Германии. Подопечные Потапа попали в новую номинацию "Лучший трэш".

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Украинский коллектив поборется за статуэтку Berlin Music Video Awards 2019 со знаменитыми артистами, в частности, The Prodigy, FAQ и Corps. Объявление результатов музыкальной премии состоится с 28 мая до 1 июня. Номинацию "Лучший трэш" рассмотрят 31 мая.

Клип MOZGI на песню "Полюбэ": смотрите видео

Ролик к песне "Полюбэ" создали MOZGI Production совместно с режиссером Леонидом Колосовским. По замыслу авторов клипа, певцы попадают в другую галактику, где Алексей Потапенко предстает в женском образе, а певец Эд примеряет look американской поп-звезды Майли Сайрус. Кроме этого, режиссер создал интерактивный музей, в котором выставлены необычные экспонаты – голограмма головы Потапа и кокошник Оли Поляковой.

Премьера психоделического клипа "Полюбэ" состоялась в октябре 2018 года. С тех пор ролик группы MOZGI посмотрели больше 15 миллионов раз.

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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Награды Музыка Потап
Источник: LifeStyle 24
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