"Беверли-Хиллз, 90210" возвращается: звезды сериала 90-х снимутся в римейке

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Звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" снимутся в римейке
Звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" снимутся в римейке / Instagram/ @onionsearchengine

Популярный американский сериал 90-х возвращается на экраны в обновленном виде, однако со старым составом. Звезды "Беверли-Хиллз, 90210" уже встретились с авторами проекта, чтобы обсудить сценарий.

Римейки на фильмы или анимационные картины приобрели широкий спрос в 2018 году. Немало популярных кинолент пересняли такие популярные кинокомпании, как Disney, Ѕоnу Pictures или Netflix. Однако адаптация культовых сценариев происходила с изменениями в актерском составе. В случае с сериалом "Беверли-Хиллз, 90210" все будет наоборот.

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Как сообщает издание Deadline, в перезапуске любимого телесериала примут участие звезды 90-х в полном актерском составе: Ян Зиринг (Стив Сандерс), Дженни Гарт (Келли), Тори Спеллинг (Донна) и другие. Под вопросом пока остается участие в съемках одной актрисы Шеннен Доэрти (Бренда), которая недавно победила рак.

Серіал
Звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" / Instagram / @onionsearchengine

Теги: Голливуд LifeStyle Кино
Источник: Lifestyle
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