Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская предстала перед камерой с обнаженной грудью. Звезда быстро взбудоражила сеть сексуальным фото и вызвала активное обсуждение среди фолловеров.

Артистка запостила эротический кадр на личной странице в Инстаграме. Она любит одеваться в различные откровенные наряды, однако на этот раз позировала с обнаженной грудью.

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Каминская предстала на фоне фотообоев, на которых мы видим горы. Она одета в голубые шорты с кружевом, из-под которых виднеются розовые трусики. Артистка позирует без бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь рукой. Именно это вызвало настоящий фурор в сети.

Мысли подписчиков Славы о новой публикации разделились. Одни отмечают, что она в очередной раз удивила и поразила своим видом, а другие пользователи сети отмечают, что такие снимки лучше не выставлять на широкую общественность.

На лице знаменитость сделала легкий макияж в естественных тонах, а волосы уложила хаотично. Ее уши украшали минималистичные серьги.



Слава Каминская позирует без бюстгальтера / Instagram / @babaslavka