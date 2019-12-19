Без комплексов: Alyona Alyona удивила сеть "мандариновым" образом

Украинская реперша, которая разрушает немало стереотипов одним лишь появлением на территории украинского шоу-бизнеса, поделилась новым новогодним фото. На нем Alyona Alyona появилась полностью обнаженной, однако ее тело прикрыла целая мандаринка, которую девушка прифотошопила для праздничного настроения.

Рэп-исполнительница не стесняется своих пышных форм и обладает большим чувством юмора, публикуя забавные фотографии на страницах социальных сетей. На этот раз девушка развлекла поклонников шутливым образом.

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Alyona Alyona появилась на фото без одежды, а пикантные части ее тела прикрыла мандаринка, которую девушка ловко добавила на фото благодаря фотошопу. Стоит заметить, что реперша почти не красится и отстаивает естественную красоту, поэтому с помощью фильтров не маскирует своих недостатков.

Что-то погода вовсе не новогодняя: болеют все и снега нет. Хорошо, что мандаринок полные прилавки,

– прокомментировала звезда.

Недавно Alyona Alyona обнародовала не менее эпатажный кадр, намекая на новую видеоработу. На нем исполнительница лежит на полу в сплошном купальнике. Поза девушки намекает на то, что она выполняла определенные гимнастические упражнения. Фоном для такой фотографии стало художественное произведение.