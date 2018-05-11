Без макияжа и с младенцем: Ольга Фреймут показала архивные фото со своей старшей дочерью

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Ольга Фреймут с дочкой Златой
Ольга Фреймут с дочкой Златой / liza.ua

Телеведущая Ольга Фреймут все чаще знакомит поклонников со своей семьей. Так, 17 февраля звезда засветила архивные фото с дочкой от первого брака Златой Митчелл.

Телеведущая выбрала особый день, ведь именно 17 февраля ее первенец отмечает 13-летие. Ольга Фреймут решила мило поздравить дочь Злату и очаровала сеть нежными архивными снимками.

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Доченька, этой фотографии 13 лет. Ничего не изменилось: ты всегда у моего сердца. Люблю тебя. C Днем рождения,
– написала Ольга Фреймут.

К трогательному сообщению телеведущая добавила фото с первого года жизни Златы. На снимке видно, как Ольга Фреймут уснула рядом с младенцем. Волшебное фото ошеломило сеть.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут с дочкой / Instagram / @freimutolia

Донька Ольги Фреймут – Злата Мітчелл
Дочь Ольги Фреймут – Злата Митчелл / Instagram / @freimutolia

Кроме этого, Ольга Фреймут поделилась с поклонниками снимком со стильной фотосессии с дочерью и прогулки по Киеву. Фотографии демонстрировали заботу о Злате и, по словам подписчиков блога телеведущей, "излучали материнское тепло".

Ольга Фреймут зі старшою донькою Златою
Ольга Фреймут со старшей дочерью Златой​ / Instagram / @freimutolia

Телеведуча Ольга Фреймут: архівні фото

Телеведущая Ольга Фреймут: архивные фото / Instagram / @freimutolia

Злата – не единственный ребенок Ольги Фреймут. В браке с Владимиром Локотко она воспитывает сына Валерия и дочь Евдокию. В то же время школьница Злата Митчелл очень напоминает целенаправленную Фреймут: девочка в 13 лет уже является владелицей бренда одежды и активно развивает свою модельную карьеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell)

 

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17 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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Теги: Новости Украины Ольга Фреймут Дети и несовершеннолетние LifeStyle
Источник: 24 Канал
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